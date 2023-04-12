Под Челябинском учеников нескольких школ эвакуировали после тревожных сообщений

В Копейске прошла массовая эвакуация в нескольких школах.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 12 апреля, в трех образовательных учреждениях Копейска отменили занятия. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.
По словам копейчан, в школах №44, №2 и №6 из зданий эвакуировали детей и педагогов. К учреждениям прибыли полиция, медики и сотрудники экстренных служб. Самих школьников отправили по домам.
По информации ГУ МВД по Челябинской области, в школы поступили сообщения об угрозе взрыва. В ходе обследования опасных предметов обнаружено не было.
Челябинск, Виктор Елисеев
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