Под Челябинском учеников нескольких школ эвакуировали после тревожных сообщений

В Копейске прошла массовая эвакуация в нескольких школах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 12 апреля, в трех образовательных учреждениях Копейска отменили занятия. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

По словам копейчан, в школах №44, №2 и №6 из зданий эвакуировали детей и педагогов. К учреждениям прибыли полиция, медики и сотрудники экстренных служб. Самих школьников отправили по домам.

По информации ГУ МВД по Челябинской области, в школы поступили сообщения об угрозе взрыва. В ходе обследования опасных предметов обнаружено не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»