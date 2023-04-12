«Деньги – в ямы». На отремонтированных дорогах Челябинска снова невозможно ездить

Общественники обвинили челябинских чиновников в неэффективном расходовании средств на ремонт дорог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, 625 миллионов рублей, выделенные на проект «Безопасные и качественные дороги» в Челябинске, потрачены неэффективно.

Эксперты движения составили реестр гарантийных городских дорог, ремонт которых был сделан в рамках национального проекта. В него вошли 16 объектов. Ни одна из проезжих частей не отвечает требованиям гарантий качества, уверены активисты.

В списке лидеров «убитых» гарантийных дорог – улица Свободы – один из гостевых маршрутов города. Ее отремонтировали в 2019 году. Однако до сих пор заметны просадка асфальта на пересечении с улицей Плеханова, сдвиг покрытия в районе дома №106, разрушение дорожного покрытия вокруг колодцев, трещины.

Дорогу по улице Чичерина делали в рамках БКД в том же 2019-м. «Здесь каждый год вокруг ливневок проседает асфальт. Гарантийный срок на исходе, а ситуация остается прежней», – сетуют горожане.

Гарантия на качество асфальта в этом году истекает и на Новоградском проспекте. Но с 2020 года здесь «красуется» продольная трещина. Дефект разрастается год от года, отмечают челябинцы.

Всего в реестр вошли 16 гарантийных дорог. Претензии по качеству есть ко всем.

«Нацпроект «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого выделяются колоссальные деньги, предусматривает неизменное качество на весь гарантийный срок. Но в Челябинске, судя по всему, своя логика. Гарантийный срок чиновники понимают как период ответственности подрядчика за дорогу, не более того. И предлагают вечный ремонт вместо качества. В итоге 4 года гарантии превращаются в 4 года бесконечного латания дыр», – возмущаются общественники.

При таком отношении к требованиям нацпроекта, не приходится ждать качества и от ремонта дорог в рамках обычных контрактов, отмечают в общественной организации. О чем говорят десятки жалоб от автомобилистов на ямы и выбоины в асфальте.

Реестр «убитых» дорог челябинцы передали в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, а также в контрольно-счетную палату и прокуратуру для проведения поверки обоснованности затрат. А также потребовали от главы Челябинска незамедлительно организовать работы по восстановлению дорожного покрытия в соответствии с нормативами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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