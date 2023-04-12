В Челябинске задержали 18 человек поблизости от места похорон погибшего школьника

Два десятка человек доставлены в полицию в день похорон погибшего челябинца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о задержаниях, прошедших сегодня, 12 апреля, горожане сообщили в социальных сетях.

По информации ряда источников в силовых структурах, всего было задержано 18 человек. Это произошло в ходе профилактических мероприятий, проходящих на территории города. У них были найдены ножи, газовые баллончики.

Большинство задержанных горожан доставлены в отделы полиции из района, где сегодня, 12 апреля, проходили похороны 17-летнего школьника, зарезанного 9 апреля у одного из ТРК на северо-западе Челябинска.

В ГУ МВД по Челябинской области задержания подтверждают, но не связывают их с похоронами подростка.

Напомним, 17-летний школьник погиб ночью 9 апреля. По словам задержанных, трагедии предшествовала ссора подростка и 20-летнего иностранца.

Известно, что молодые люди были знакомы. Оба увлекались компьютерными играми и пересекались в компьютерном клубе, располагавшемся в ТРК, рядом с которым и разыгралась трагедия.

Некоторое время назад они поссорились в социальных сетях. Из виртуальной действительности разборки перенеслись в реальную. В злополучное воскресенье челябинцы договорились о «стрелке».

Как рассказал в суде следователь, школьника сначала били руками и ногами, а напоследок 20-летний противник ударил парня ножом в сердце.

Сначала задержали молодого человека, нанесшего роковой удар. Затем – трех его приятелей, двое из которых – несовершеннолетние (кстати, оба они учатся в одном из колледжей Челябинска по направлению «правоохранительная деятельность»). Всех четверых отправили на два месяца в СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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