На Южный Урал обрушатся снегопады

Предстоящие выходные Челябинская область встретит снегом и сильным ветром.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, осадки придут в регион в четверг, 13 апреля, и задержатся до субботы, 15 апреля.

В ночь на четверг, 13 апреля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха 0, -5, в низинах – до 8 градусов ниже нуля. Днем на крайнем севере могут начаться небольшие дожди, температура воздуха прогреется до +15, +20 градусов. Ветер завтра ночью будет западным 2-7 метров в секунду, днем – западным с переходом на юго-восточный 4-9, местами порывы до 15 метров в секунду.

В пятницу ночью и днем синоптики обещают местами небольшие дожди, переходящие в снег. Температура воздуха ночью 2-7 градусов ниже нуля, на севере – до -11 градусов по Цельсию. Днем потеплеет до 0, +5 градусов, а скорость ветра северо-восточного направления будет достигать 15-20 метров в секунду.

В ночь на субботу дожди, переходящие в снег, продолжатся, закончившись лишь к утру. А температура воздуха снизится до -7, -12 градусов. Порывы ветра спадут до 18 метров в секунду. Воздух днем прогреется +1, +6 градусов.

В Челябинске следующие три дня будет преимущественно без осадков. Температура в ночь на четверг 0, -2 градуса, днем – 17-19 градусов выше нуля. В пятницу ночью ожидается -5, -7 градусов, днем – 0, +2 градуса. В субботу челябинцев ждет холодная ночь – синоптики обещают 8-10 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до +3, +5 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»