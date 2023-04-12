Движение на участке М-5 в Челябинской области закроют из-за взрывов

Автомобильное движение по федеральной трассе под Ашой остановят на несколько часов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в четверг, 13 апреля, с 10:00 до 13:00 на участке автодороги М-5 с 1566 по 1576-й км на территории Ашинского района будет введено ограничение движения из-за буровзрывных работ во время реконструкции трассы.

Движение легкового и пассажирского транспорта будет организовано по региональным дорогам через Сим – Миньяр – Ашу.

Грузовому транспорту на время буровзрывных работ проезд будет запрещен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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