В Челябинске начали рассмотрение апелляции на обвинительный приговор правозащитнику

Заседание суда по апелляции экоактивиста Владимира Казанцева перенесли из-за неявки потерпевших.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 12 апреля, Челябинский областной суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов правозащитника и экоактивиста Владимира Казанцева.

Напомним, известного общественника задержали 26 августа 2021 года по обвинению в мошенничестве. Обвинение строилось на показаниях двух свидетелей. Заявителем стал представитель организации из Екатеринбурга.

По версии следствия, Казанцев убедил клиента, что может склонить сотрудников Арбитражного суда Челябинской области к принятию судебного решения в его пользу. Благосклонность фемиды якобы должна была обойтись в 500 тысяч рублей. Деньги он, якобы, получил в январе 2020 года в своем офисе, «не намереваясь передавать и осознавая отсутствие у него реальной возможности каким-либо образом повлиять на принятие судебного решения», и распорядился ими по своему усмотрению.

Второй эпизод связан с его предложением уже другому клиенту собрать и заплатить сотруднику суда вознаграждение в 2,5 миллиона рублей за вынесение судебного решения в пользу потерпевшего. Правда, как утверждают следователи, на сей раз коммерсант на предложение не клюнул.

Сам юрист свою вину категорически отрицает, связывая уголовного преследование со своей правозащитной деятельностью и отстаиванием в судах экологических прав южноуральцев. В частности, Казанцев выступал от имени челябинцев в судах по вопросу восстановления границ городского бора и запрета строительства на особо охраняемой территории медицинского учреждения, а также против уничтожения леса на северо-западе города.

Тем не менее, в октябре 2022 года суд поддержал позицию обвинения: приговорил Владимира Казанцева к 4 годам колонии общего режима и обязал возместить Максиму Шейну, выступившему в роли потерпевшего, 500 тысяч рублей. Правозащитника взяли под стражу в зале суда. С тех пор он находится в СИЗО-3.

Это решение защита экоактивиста обжаловала в Челябинском областном суде. В среду, 12 апреля, началось рассмотрение жалобы.

Впрочем, стартовавшее с часовым опозданием заседание длилось недолго. Дело в том, что Максим Шейн от участия в суде по апелляции отказался. Со вторым потерпевшим – Дмитрием Ятайкиным – и вовсе не смогли связаться.

В итоге прокурор попросил перенести заседание, заявив, что без последнего рассмотрение жалобы продолжать невозможно. Это вызвало протест Владимира Казанцева. «В суде первой инстанции Ятайкин заявлял, что вообще не знает, почему участвует в деле. Я считаю, что можно провести заседание и без него. Но как мой защитник скажет, потому что я тут не особо обладаю познаниями Уголовно-процессуального права», – заявил правозащитник.

В результате заседание все-таки решили перенести на 26 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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