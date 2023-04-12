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Среда, 12 апреля 2023, 19:25 мск

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В Челябинской области вернут на дороги передвижные комплексы видеофиксации

Мобильные комплексы видеофиксации нарушений ПДД вернут на южноуральские трассы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее предложение региональное управление Госавтоинспекции направило правительству Челябинской области.

Напомним, пресловутые от использования камер-треног отказались в 2020 году по инициативе региональных властей. Объяснили это спорными сторонами деятельности коммерческих организаций, эксплуатировавших комплексы, а также частыми жалобами на некорректную работу оборудования со стороны водителей.

Но ситуация на дорогах вновь актуализировала этот вопрос. Правда, на сей раз о более современных камерах. Они устанавливаются в антивандальных боксах с учетом всех ГИБДД местах. Сейчас таких в Челябинской области 60: 18 на федеральных трассах, остальные – на дорогах регионального значения. Оператором систем станет областное государственное учреждение «ЦОВ 112 – Безопасный регион», курирующее систему фотовидеофиксации дорожных нарушений в регионе. За счет простоты демонтажа и использования аккумуляторов их можно будет оперативно перемещать в другие места.

«В регионе общее количество ДТП стабильно, но есть проблема увеличения числа тяжелых аварий с жертвами, и такие происшествия в основном случаются на загородных трассах, в том числе, на дорогах регионального значения, – цитирует 74.ru начальника ЦАФАП УГИБДД по Челябинской области Сергея Пурусова. – Оборудование всех очагов аварийности стационарными камерами является очень затратным мероприятием, тогда как мобильные комплексы позволяют обеспечить контроль большого количества участков».

Как рассказали в ГАИ, из 60 определенных для установки комплексов мест не все будут постоянно заняты работающими камерами. В некоторых смонтируют «обманки» – источники электромагнитного излучения, на которые реагируют радар-детекторы. Постоянная смена мест дислокации камер, считают в ГИБДД, должна приучить водителей соблюдать правила на всех контролируемых участках дороги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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