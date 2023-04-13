13 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

09:30 Челябинск – Посещение представителями СМИ офтальмологической операционной, где им покажут операции на глазах. Андрей Кузнецов расскажет, как спасал от слепоты двух шахтеров, которых доставили в ЧОКБ из Пласта после взрыва в шахте (Челябинская областная больница, ул. Воровского, 70, корпус №4)