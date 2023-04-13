13 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

13.04.2023, четверг
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09:30 Челябинск – Антикризисный хакатон, в котором примут участие около сотни собственников и руководителей промышленных предприятий несырьевого сектора со всего Южного Урала (офисный центр «Гринплекс», ул. Российская, 110, корпус 1)
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09:30 Челябинск – Посещение представителями СМИ офтальмологической операционной, где им покажут операции на глазах. Андрей Кузнецов расскажет, как спасал от слепоты двух шахтеров, которых доставили в ЧОКБ из Пласта после взрыва в шахте (Челябинская областная больница, ул. Воровского, 70, корпус №4)
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10:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия выставки-форума «Дорожный сезон. Опыт. Развитие инновации» с участием министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная особенностям нового полевого сезона в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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11:00 Челябинск – Открытие самой крупной лаборатории Челябинской области (Областная клиническая больница №3, пр. Победы, 287, сбор в холле стационара)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная приемной кампании в ссузы Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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12:00 Челябинск – Торжественное открытие XXVII городского фестиваля «Весна студенческая» (Челябинский институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36А)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Межрегиональному фестивалю «Flamenco de primavera» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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12:00 Челябинск – Финал Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»: Алина Гударева (Москва) «Новые направления сценических искусств. Саунд драма» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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14:00 Челябинск – Финал Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»: «Фабрика по изготовлению Вундеркиндов», драматург Анна Морозова, режиссер Екатерина Романова (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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15:00 Челябинск – Торжественное открытие выставки «Человек, изменивший русский театр», посвященной 200-летию со дня рождения А.Н. Островского (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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17:00 Челябинск – Финал Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»: «Слепая зона», драматург Юлия Бочарова, режиссер Алексей Мухин (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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18:00 Челябинск – Презентация книг, изданных по итогам мастерской Сергея Лукьяненко (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс «Вдохновляясь Шагалом. Тушь и перо» в рамках выставки «Три эпохи Марка Шагала» (Челябинск музей изобразительных искусств, зал архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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19:00 Челябинск – Финал Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»: «Все проходит», драматург Ольга Потапова, режиссер Борис Черев (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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19:00 Челябинск – «Лебединое озеро» в исполнении Классического Национального Русского балета п/р В. Бутримовича (ДК Железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)
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