В уральском городе фура врезалась в стену жилой пятиэтажки. Есть погибшие

В Златоусте ГАИ устанавливает подробности ночного смертельного ДТП с большегрузом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 13 апреля, в 03:15 в Златоусте.

У дома №2 по улице 40 лет Победы 36-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом, при неустановленных обстоятельствах при движении на спуск не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в пятиэтажный жилой дом.

После этого фура перевернулась и загорелась. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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