Волейболистки «Динамо-Метар» впервые в полувековой истории вошли в четверку лучших в стране

Челябинское «Динамо-Метар» сенсационно обыграло «Динамо – Ак Барс» и вышло в полуфинал женской волейбольной Суперлиги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Челябинской области, женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» вошел в четверку лучших команд российской Суперлиги. Накануне девушки выиграли решающий матч четвертьфинала плей-офф у «Динамо-Ак Барс» в Казани.

Напомним, серия стартовала 6 апреля в Казани. Тогда челябинки, закончившие регулярный чемпионат на 6-м месте, уступили финишировавшим третьими хозяйкам площадки со счетом 0:3 (20:25, 18:25, 18:25). 9 апреля в Челябинске уральские волейболистки сумели сравнять счет в противостоянии с соперницами из Казани, обыграв их со счетом 3:1 (14:25, 25:21, 25:22, 25:19).

Все решилось вчера, 12 апреля, в Казани. Челябинки одержали сенсационную победу, не уступив хозяйкам ни одного сета – 25:18, 25:19, 25:13. Итог серии – 2:1 в пользу южноуральского клуба, продолжающего борьбу в плей-офф.

На данный момент это наивысшее достижение клуба за всю его 50-летнюю историю. Ранее команда не поднималась выше шестого места в национальном чемпионате.

Челябинск, Виктор Елисеев

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