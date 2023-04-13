Челябинск затянуло смогом. Чиновники винят пожары

Едкая дымка затянула Челябинск и окрестности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в связи с возникающими ландшафтными пожарами в пределах и за пределами областного центра и в некоторых районах региона в разных точках может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари.

На смог жители Челябинска начали жаловаться вечером среды, 12 апреля. В социальных сетях челябинцы опубликовали снимки, на которых дымка продвигается к центру города.

По словам чиновников, это может быть связано с возгораниями травы. «На данный момент специализированными службами продолжает проводиться комплекс мер по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров. Ситуация находится на постоянном контроле специализированных служб», – заверили в ведомстве.

Чтобы не допустить ухудшения состояния атмосферного воздуха, промышленные предприятия получили уведомления для выполнения мероприятий по дополнительному снижению негативного воздействия на атмосферный воздух.

Самим южноуральцам напоминают о полном запрете разведения любого вида огня, а также посещения лесов и природных территорий в связи с объявленным с 1 апреля особым противопожарным режимом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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