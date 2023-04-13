Челябинская область оказалась аутсайдером по объему продаж задекларированного жилья

Челябинская область оказалась аутсайдером по объему продаж задекларированного застройщиками жилья. Об этом сообщает Единый ресурс застройщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января 2022 года по 31 марта 2023 года в Единой информационной системе жилищного строительства опубликованы проектные декларации на 4,5 тыс многоквартирных домов, или на 943,5 тыс квартир. Все они учтены в объеме текущего строительства застройщиков, который по состоянию на 11 апреля составляет 98,4 млн квадратных метров.

Из всего объема проектных деклараций, опубликованных за указанный период, только в отношении 512 тыс квартир (54% от общего числа) в 2 тыс МКД начаты продажи.

Лидером по доле продаж среди регионов с высокой интенсивностью строительства жилья стала Москва: в первом квартале 2023 года в столице поступило в продажу 75% задекларированных лотов (98,7 тысячи объектов).

В первую пятерку так же вошли Рязанская область (71%), Республика Татарстан (70%), Свердловская область (65%), Московская область (64%) и Санкт-Петербург (64%).

А вот Челябинская область оказалась на последнем месте: «Здесь начаты продажи только 24% квартир в проектах 2022 – 2023 годов (3,3 тыс из 14 тыс квартир), – сообщает ЕРЗ. – Это 19 домов из 76».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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