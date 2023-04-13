С хозяина ротвейлера взыскали больше 200 тысяч за нападение собаки на школьницу в Чебаркуле

В Челябинской области суд взыскал компенсацию морального вреда, причиненного несовершеннолетней в результате укуса собаки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Чебаркуля провело проверку по факту причинения вреда здоровью школьницы.

Установлено, что в июле 2022 года 8-летняя девочка отдыхала вместе с родителями на берегу озера Чебаркуль, где на нее набросилась собака породы ротвейлер. Медики нашли у школьницы множественные укушенные раны левого плеча. Повреждения квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

После нападения ребенок стал бояться животных.

Городской прокурор направил в суд иск о взыскании с хозяина собаки компенсации морального вреда в пользу пострадавшей. Родители девочки заявили самостоятельные исковые требования о взыскании компенсации морального вреда.

В среду, 12 апреля, Чебаркульский городской суд частично удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней в 200 тысяч рублей. Этим же решением суда в пользу отца девочки взыскано 10 тысяч рублей, в пользу матери – 20 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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