В уральском селе – мусорный коллапс. Прокуратура начала проверку

В Челябинской области выяснят, почему из одного из сел не вывозят мусор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство организовало проверку информации о нарушениях законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления в селе Бродокалмак.

О проблеме жители рассказали в социальных сетях. «В селе Бродокалмак, Красноармейского района, мусорный коллапс, мусор не вывозят уже более двух недель, – рассказали южноуральцы. – Администрация только руками разводит, говорят, что звонят в ЦКС , вроде как и в прокуратуру писали, а воз и ныне там, никаких сдвигов».

По словам жителей, село погрязло в мусоре. В дома, находящиеся близко к мусорным площадкам, ветром приносит «не очень приятные сюрпризы».

«В ходе проверки будет дана оценка надлежащему исполнению законодательства об охране окружающей среды в сфере обращения с отходами производства и потребления, а также санитарно-эпидемиологического законодательства», – заявили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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