Высокогорная тундра на Таганае может исчезнуть через 30-40 лет

Тундра на Южном Урале вытесняется хвойным лесом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в заповеднике начали подводить итоги зимнего научного сезона. Получены первые результаты исследования высокогорной тундры, которая, по мнению ученых, в ближайшие 30-40 лет может полностью исчезнуть.

Это связано с наступлением вверх по склонам ели сибирской, чему способствует изменение климата на планете. Как показали результаты исследования, даже одно деревце, закрепившись в тундре, меняет среду вокруг, задерживая больше снега.

Сотрудники научного отдела национального парка и Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН продолжили изучение высоты снежного покрова и особенностей его распределения на склонах Дальнего Таганая.

Установлено, что высота сугробов колеблется от 0 до 250 сантиметров. На постоянных пробных площадях, где его высота достигала 150 сантиметров, почти отсутствовала тундровая растительность, ее вытеснила лесная. Выжить в суровых условиях молодым деревьям помогает именно снег – он защищает их от морозного иссушения и снежной абразии, а почву – от глубокого промерзания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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