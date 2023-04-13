«Не открывать окна»: в воздухе Челябинска зафиксировали превышение диоксида серы

Роспотребнадзор не советует челябинцам без необходимости находиться на улице и открывать окна.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по результатам лабораторных исследований, выполненных за период с 5 апреля сего года по настоящее время, регистрировалось незначительное превышение гигиенических нормативов по содержанию среднесуточной концентрации диоксида серы (1,1 ПДК). Данное вещество входит в состав продуктов горения пала травы.

«С целью профилактики и сохранения здоровья граждан, управление Роспотребнадзора по Челябинской области советует жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы», – заявили представители ведомства.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появление признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.

Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Челябинской области, заверили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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