В Челябинске арестовали еще одного участника драки, закончившейся убийством подростка

В челябинский СИЗО отправили еще одного выходца из Средней Азии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство поддержало ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей 17-летнему гражданину РФ, обвиняемому в убийстве, совершенном группой лиц.

️По версии следствия, молодой человек принимал участие в избиении 17-летнего школьника, после чего его 20-летний приятель нанес парню смертельные ножевые ранения.

"️Суд отклонил просьбу об избрании домашнего ареста и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 11 июня», – рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, 17-летний школьник погиб ночью 9 апреля у ТРК «Космос». По словам задержанных, трагедии предшествовала ссора подростка и 20-летнего иностранца.

Известно, что молодые люди были знакомы. Оба увлекались компьютерными играми и пересекались в компьютерном клубе, располагавшемся в ТРК, рядом с которым и разыгралась трагедия.

Некоторое время назад они поссорились в социальных сетях. Из виртуальной действительности разборки перенеслись в реальную. В злополучное воскресенье челябинцы договорились о «стрелке».

Как рассказал в суде следователь, школьника сначала били руками и ногами, а напоследок 20-летний противник ударил парня ножом в сердце.

Сначала задержали молодого человека, нанесшего роковой удар. Затем – трех его приятелей, двое из которых – несовершеннолетние (кстати, оба они учатся в одном из колледжей Челябинска по направлению «правоохранительная деятельность»). Всех четверых отправили на два месяца в СИЗО.

Сегодня стало известно о задержании еще двух участников конфликта. Меру пресечения второму суд изберет позднее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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