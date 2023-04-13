В Челябинске два десятка вооруженных мужчин пытались помешать сносу незаконных киосков

В Челябинске задержали 20 горожан с травматами и ножами.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 13 апреля, силами МКУ «Городская среда» были демонтированы незаконные объекты в поселке Чурилово: по улицам Зальцмана и 2-я Эльтонская.
В ходе работ сотрудникам учреждения попытались помешать 20 неизвестных. Мужчины начали угрожать работникам. В итоге сотрудники «Городской среды» вызвали полицию и ОМОН. Все задержанные доставлены в отдел полиции «Тракторозаводский» для выяснения личностей и проверки документов.
По информации правоохранительных органов, при досмотре у них были обнаружены ножи и травматическое оружие.
Челябинск, Виктор Елисеев
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