Задержан бывший вице-мэр Челябинска

Экс-замглавы Челябинска Владимир Слободской задержан ФСБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший заместитель главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимир Слободской был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

После задержания чиновника отправили на допрос.

Владимир Слободской родился в 1951 году в Чуднове Житомирской области. Окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал на технических должностях на предприятиях Челябинска. В 1986 году возглавил отдел капитального строительства Челябинского завода дорожных машин имени Колющенко.

Карьеру чиновника начал в 1988 году, заняв должность заместителя начальника управления капитального строительства Челябинска. В 1990 году покинул коридоры власти.

В 1997 году предпринимает вторую попытку добиться успеха в чиновной работе, заняв должность главного специалиста управления градостроительства администрации Челябинска. Впоследствии возглавляет управление, а в 2006 году назначается заместителем главы города по вопросам градостроительства. В 2011 году ушел с поста вице-мэра на пенсию. Но в декабре 2015 года вернулся в свое кресло. В апреле 2019 года Слободской ушел из мэрии окончательно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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