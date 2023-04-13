В Челябинской области пятилетний ребенок упал в колодец

В Кусе дошкольница упала в колодец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в среду, 12 апреля, в Кусе недалеко от автомойки на улице Герцена. Об этом мать ребенка рассказала в социальных сетях.

Женщина с тремя детьми заехала на автомойку. И пока она отвлеклась на доли секунды, ее пятилетняя дочь провалилась в коллектор с арматурой.

«Как говорится, ничто не предвещало беды, – пишет кусинка. – Какие-то доли секунды, и моя пятилетняя дочь на дне канализационного колодца, нашпигованного арматурой. Хочу сказать заранее, дочь я доставала сама, была в таком шоке, все пролетело перед глазами».

Падение не прошло бесследно. «Штырь прошелся по щеке, небольшая ссадина и отек, повреждены мягкие ткани внутри щеки, ушибы в нескольких местах по телу. И, конечно, ребенок был сильно напуган», – рассказала мать девочки.

По словам женщины, полиция и медики прибыли к месту ЧП быстро – понадобилось примерно две минуты. Но ребенок уже был на поверхности.

Кусинка предположила, что колодец должен принадлежать администрации или местному горводоканалу. И попросила мэра Кусы Алексея Чистякова и руководство коммунального предприятия обратить внимание на проблему колодцев. «Что будет сделано по предотвращению подобных ситуаций, опасных для жизни и здоровья детей, будет ли проведена ревизия колодцев, принадлежащих Горводоканалу и городской администрации?" – спрашивает жительница Кусы.

По информации местных властей, ревизия колодцев запланирована на весну текущего года. Что касается непосредственно этого объекта, закрыть его обещали уже сегодня.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области сообщили РИА «Новый День», что по факту падения ребенка в коллектор организована проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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