На южноуральской трассе в ДТП с дорожной техникой погибли четыре человека

ГИБДД устанавливает подробности смертельной аварии в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, ДТП произошло сегодня, 13 апреля, на автодороге «Южноуральск – Магнитогорск».

Водитель автомобиля «Тойота» по неустановленным обстоятельствам совершил наезд на двух работников дорожной службы, выполнявших ремонт на обслуживаемом участке проезжей части. После чего иномарка врезалась в стоявший впереди принадлежащий дорожной службе грузовой УАЗ, где находился еще один сотрудник организации.

В результате аварии погибли четыре человека: двое рабочих, водитель и пассажир автомобиля «Тойота».

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все причины и обстоятельства смертельного ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»