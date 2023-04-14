14 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

14.04.2023, пятница
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08:30 Челябинск – Мастер-класс под руководством известного российского нейрохирурга из Санкт-Петербурга Виталия Киселева (Челябинская областная больница, ул. Воровского, 70, корпус №3, отделение нейрохирургии)
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10:00 Челябинск – Заседание секции «Этнографические исследования, историческая реконструкция, историография, музееведение» (Центр историко-культурного наследия города Челябинска, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)
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10:00 Челябинск – Второй день выставки-форума «Дорожный сезон. Опыт. Развитие инновации» с участием министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)
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10:00 Челябинск – Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (ул. Степана Разина, 8; дополнительная площадка для южноуральцев с особенностями здоровья – ул. Гагарина, 40)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная противопожарному режиму в Челябинске (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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11:00 Челябинск – Продолжение XXVII городского фестиваля «Весна студенческая» (ЮУрГУ, гл. корпус, пр. Ленина, 76)
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12:00 Челябинск – Финал Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»: Наталья Ивацик (Хабаровск) «О чем пишут и о чем перестали писать авторы: темы и герои «Маленькой ремарки» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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12:15 Челябинск – Пресс-подход к первому заместителю губернатора Челябинской области Ирине Гехт, начальнику Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владиславу Смирнову, представителю ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (ул. Степана Разина, 8)
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14:00 Челябинск – Финал Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»: «Едят ли ведьмы своих внуков», драматург Петр Вяткин, режиссер Алексей Тетюев (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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14:40 Челябинск – Обучающий семинар для ответственных лиц в муниципалитетах по проекту «Формирование комфортной городской среды» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, сбор СМИ в 14:30)
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15:00 Челябинск – Руководитель музея школы №39 Челябинска Ирина Козлова проведет беседу на тему «Боевой и трудовой подвиг южноуральцев в годы Великой Отечественной войны» в рамках образовательного проекта «Разговоры на кухне» (Центр историко-культурного наследия города Челябинска, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)
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16:00 Челябинск – Старт недели современного искусства: открытие проекта «Личное»: молодые художники из Челябинска, Казани, Москвы представят инсталляции, объекты, графику и видео (ДХШИ, ул. 40-летия Октября, 21, художественная галерея)
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16:30 Челябинск – Мастер-класс «Вдохновляясь Шагалом. Коллаж» в рамках выставки «Три эпохи Марка Шагала» (Челябинск музей изобразительных искусств, зал архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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16:30 Челябинск – Открытая лекция заведующего кафедрой «Гражданское право и гражданское судопроизводство» ЮУрГУ Тихона Подшиваловаа»Право цифровой среды: теория и практика» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотекае пр. Ленина, 60, третий этаж, главный зал)
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17:00 Челябинск – Финал Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»: «Пес идет домой», драматург Александр Покатнев, режиссер Александр Петренко (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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18:00 Челябинск – Старт нового сезона Центральной Уральской лиги КВН (ДК Железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)
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18:00 Челябинск – Финал VI сезона Международного социального проекта-преображение «Красота в тебе» (Гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина 26А, зал «Консул»)
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19:30 Челябинск – Финал Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»: «Отдел облагораживания городской атмосферы», драматург Вера Сорока, режиссер Дмитрий Писарев (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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