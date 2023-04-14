14 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Финал Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»: Наталья Ивацик (Хабаровск) «О чем пишут и о чем перестали писать авторы: темы и герои «Маленькой ремарки» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)