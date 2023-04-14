На Южный Урал обрушится шторм

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в пятницу, 14 апреля, и ночью 15 апреля на территории региона ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, замерзающий дождь, переходящий в снег, ночью 15 апреля гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода), местами сильные.

Во время гололеда необходимо передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

«Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва, – советуют сотрудники экстренного ведомства. – Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта».

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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