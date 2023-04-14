В Миассе десятилетний школьник рухнул с шестиметровой высоты

Юный миассец пострадал на заброшенной стройке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел вчера, 13 апреля, на заброшенной стройке в Миассе.

Группа школьников увлеченно обследовала старую «заброшку», когда один из ребят сорвался с высоты почти в шесть метров. 10-летний мальчик получил серьезную травму левого бедра.

О происшествии его товарищи смогли рассказать оказавшимся поблизости сотрудникам полиции. По сообщению от ЕДДС к месту ЧП подъехали спасатели Миасского отряда областной ПСС и бригада скорой медицинской помощи.

Спасатели оказали первую помощь пострадавшему, а затем при помощи спинального щита и альпинистского снаряжения, постоянно контролируя состояние раненного, подняли ребенка наверх из строительных конструкций и передали сотрудникам СМП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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