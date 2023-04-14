В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев

Из-за ремонтных работ остановят движение трамваев в Ленинском районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей с 15 апреля до 15 мая ограничено движение автотранспорта по улице Машиностроителей на участке от улицы Масленникова до Новороссийской,

Также в ближайшие выходные будет закрыто движение трамваев от кольца на улице Харлова до конечной остановки «Улица Чистопольская». Это произойдет с 22 часов 14 апреля до 6 часов 17 апреля.

В выходные дни трамваи будут следовать:

№18: ЧМК – ул. Горького – ул. Харлова;

№22: ул.Чичерина – ул. Кирова – ул. Карла Маркса – ул. Харлова.

Горожанам рекомендуют воспользоваться автобусами №18, №81, №483, троллейбусом №25.

Водителей и пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»