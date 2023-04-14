В пригороде Челябинска перевозчик бросил три маршрута

В Копейске автобусы сняли сразу с трех маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, сегодня, 14 апреля, подрядчик ООО «Копейское маршрутное такси» не выпустил транспортные средства на обслуживаемые компанией маршруты №4, №5, №41.

«Причина, по данным перевозчика, – расторжение договора аренды транспортных средств», – уточнили в городской администрации.

По данным копейских властей, об этом не предупредили ОГКУ «Организатор перевозок ЧО», в связи с чем принять заблаговременные меры не представилось возможным.

«Подрядчику направлено требование незамедлительно восстановить выпуск автобусов. В случае отказа от исполнения контракта он будет расторгнут в соответствии с действующим законодательством», – отметили чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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