В Челябинской области погибли лебеди. Южноуральцы винят промышленников

Прокуратура начала проверку по поводу гибели лебедей в Верхнеуральском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство организовало проверку информации о гибели лебедей на реке Курасан в Верхнеуральском районе.

«В связи с появлением в средствах массой информации публикации «В Челябинской области из-за добычи золота погибли лебеди» прокуратурой области совместно с министерством экологии региона организована проверка указанного факта», – рассказали представители прокуратуры.

При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Информация о гибели лебедей была опубликована в паблике «Текслер, помоги» вчера, 13 апреля. Ее автор рассказал, что несколько прилетевших весной птиц погибли и были захоронены работниками одного из предприятий.

Верхнеуралец уверен: смерть лебедей связана с аварией, якобы произошедшей в феврале этого года и приведшей к попаданию пульпы фабрики «Курасан» (входит в состав ГК «Южуралзолото») в реку Курасан.

Вместе с тем, по информации Магнитогорской природоохранной прокуратуры, прошедшая по февральской жалобе проверка доводы о прорыве ограждающей дамбы гидротехнического сооружения предприятия и розливе жидкости не подтвердила.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»