В аэропорту Челябинска задержали седьмого подозреваемого в убийстве 17-летнего школьника

Задержан седьмой участник драки, закончившейся убийством 17-летнего челябинца.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступления 20-летнего мужчины.

Он был задержан оперативниками регионального ГУ МВД в аэропорту Челябинска при попытке вылететь зарубеж.

Напомним, 17-летний школьник погиб ночью 9 апреля у ТРК «Космос». По словам задержанных, трагедии предшествовала ссора подростка и 20-летнего иностранца.

Известно, что молодые люди были знакомы. Оба увлекались компьютерными играми и пересекались в компьютерном клубе, располагавшемся в ТРК, рядом с которым и разыгралась трагедия.

Некоторое время назад они поссорились в социальных сетях. Из виртуальной действительности разборки перенеслись в реальную. В злополучное воскресенье челябинцы договорились о «стрелке».

Как рассказал в суде следователь, школьника сначала били руками и ногами, а напоследок 20-летний противник ударил парня ножом в сердце.

Сначала задержали молодого человека, нанесшего роковой удар. Затем – трех его приятелей, двое из которых – несовершеннолетние (кстати, оба они учатся в одном из колледжей Челябинска по направлению «правоохранительная деятельность»). Позднее задержали еще двоих. Всех шестерых отправили на два месяца в СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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