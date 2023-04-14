На северо-западе Челябинска вновь закроют движение троллейбусов

В выходные в Челябинске вновь закроют несколько троллейбусных маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением монтажных работ по устройству контактной сети закрывается движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту от улицы Молодогвардейцев до Свердловского проспекта с 0 часов 15 апреля до 5 часов 17 апреля.

Троллейбусы проследуют:

маршрут №12: ул. Молдавская – ул. Молодогвардейцев – ул. Бр. Кашириных – ул. Труда – ДС «Юность» – АМЗ, обратно через ДС «Юность» – Алое поле – ул. Энгельса;

маршрут №14: ЧМК – Свердловский пр. – Парк Гагарина, обратно по ул. Сони Кривой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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