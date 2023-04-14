Курорт уральских металлургов вошел в пятерку популярных горнолыжек России

Абзаково – в топ-5 самых популярных горнолыжных курортов России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», горнолыжный курорт компании «Абзаково» занял четвертое место в списке самых популярных горнолыжных курортов России по итогам нынешнего сезона.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании МТС, которая с помощью сервиса МТС Travel и геоаналитической платформы GeoEffect проанализировала турпоток на крупнейших горнолыжных курортах страны. Одним из самых посещаемых направлений в этом сезоне стал курорт «Абзаково». При этом комплекс показал наибольший прирост турпотока среди других горнолыжных центров России – число любителей снежных склонов, отдыхающих под Магнитогорском, выросло на 20% год к году.

Курорт «Абзаково», построенный Магнитогорским металлургическим комбинатом, расположен на территории Республики Башкортостан, в 60 километрах от Магнитогорска. Гостям предлагаются богатый выбор развлечений и широкие возможности активного отдыха. В их числе услуги спортивно-туристического отдела, посещение зоопарка и аквапарка, различные оздоровительные и косметические услуги.

Горнолыжников ГЛЦ «Абзаково» привлекает возможностью катания на многочисленных трассах. Любителей зимнего отдыха здесь встретят 13 хорошо подготовленных трасс общей протяженностью 16 километров при перепаде высот до 320 метров. Склоны обслуживают шесть современных бугельных подъемников суммарной пропускной способностью свыше 5000 человек. Действуют две пассажирские подвесные канатно-кресельные дороги.

Несколько раз «Абзаково» посещал президент России Владимир Путин. ГЛЦ «Абзаково» не раз становился победителем престижной премии «Лидеры спортивной индустрии» в номинациях «Лучший горнолыжный курорт России», ««Лучший горнолыжный курорт Урала», «Самый доступный горнолыжный курорт России», «Лучший курорт для семейного и детского отдыха», «Самый узнаваемый горнолыжный бренд», «Лучший спортивный объект для туризма».

Челябинск, Виктор Елисеев

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