Два десятка неизвестных с топорами и палками напали на гулявших в парке магнитогорцев

В Магнитогорске молодые люди, вооруженные топорами и палками, напали на людей, сделавших им замечание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел около 23:00 в четверг, 13 апреля, в Правобережном районе Магнитогорска. Одна из горожанок рассказала об этом в социальных сетях.

По словам женщины, несколько супружеских пар решили прогуляться по Правобережному парку. Когда проходили мимо подростков лет 14-16, те начали отпускать нецензурные замечание в адрес женщин.

«Мужья сделали им замечание, на что мальчишки начали прыгать, ругаться, просить их «выйти раз на раз»", – пишет горожанка.

Супруги поспешили отвести мужей в сторону. Но через некоторое время их окружила толпа молодых людей. «На нас шли с палками, с топорами, клюшками, кидались камнями. Мальчишки 14-16 лет вызвали своих «братьев» на подкрепление. Мы пытались поговорить, но ответ был один: «пошли выйдем по разам». Пока муж стоял и пытался уладить конфликт, ему прилетает от двух молодых людей в челюсть», – рассказала женщина.

Всего горожан окружило, по их подсчетам, порядка 20-25 человек: к подросткам довольно быстро присоединились молодые люди постарше, подъехавшие на машинах. При этом обещание вызвать полицию никакого впечатление на налетчиков не произвело. Позднее женщина узнала, что подобное нападение было далеко не первым.

«Я просто не понимаю, как воспитывают их родители и почему дети гуляют в ночное время. Как такие нелюди получают гражданство?" – возмущается горожанка.

Полиция уже начала поиски хулиганов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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