Экс-вице-мэра Челябинска отправили под арест

Бывшему замглавы Челябинска выбрали меру пресечения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 14 апреля, суд рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения в отношении бывшего заместителя главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимира Слободского.
Напомним, 71-летнего экс-чиновника задержали в четверг, 13 апреля, по подозрению в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в период с марта 2018 по февраль 2019 года занимавший тогда пост вице-мэра Слободской, достоверно зная об отсутствии у ООО «Челябинскавтотранс» законных оснований на право распоряжения земельным участком в Советском районе города, принадлежащим собственникам домов по улице Омская, 63 «Б», и Сулимова, 51 «А», утвердил разрешение на строительство многоквартирного дома по улице Сулимова, 51 «Б», нарушив права и законные интересы граждан.
️Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, то есть до 13 июня сего года.
Челябинск, Виктор Елисеев
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