15-17 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Мастер-класс актрисы театра- мастерской новой пьесы «Бабы», заместителя директора дворца культуры «Станкомаш» Аллы Точилкиной «Как сделать так, чтобы в ваш проект влюбились за пять секунд» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, главный зал)