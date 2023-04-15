15-17 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

15.04.2023, суббота
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10:00 Челябинск – Подведение итогов первого областного конкурса в сфере популяризации науки и технологий «Наука – это красиво» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус, актовый зал)
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10:00 Челябинск – Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (ул. Степана Разина, 8; дополнительная площадка для южноуральцев с особенностями здоровья – ул. Гагарина, 40)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс актрисы театра- мастерской новой пьесы «Бабы», заместителя директора дворца культуры «Станкомаш» Аллы Точилкиной «Как сделать так, чтобы в ваш проект влюбились за пять секунд» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, главный зал)
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12:00 Челябинск – Финал Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»: Анна Казарина (Москва) «Театр vs подростки. Драматургия» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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12:00 Челябинск – День открытых дверей в детской школе искусств №5 (ДШИ №5, ул. Дегтярева, 72А)
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13:00 Челябинск –Лекция искусствоведа Сергея Винокурова о китайских и японских мотивах в камнерезном и ювелирном искусстве в рамках выставки «Каменный цветок» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда 100, восточная башня, большой выставочный зал)
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14:00 Челябинск – Финал Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»: «Шанти. Песнь моря», драматург Мария Малухина, режиссер Дарья Догадова (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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14:00 Челябинск – Региональный этап чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, второй этаж, отдел краеведения)
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15:00 Челябинск – Премьера песочно-теневой фантазии «Пигмалион» (театр «Скарабей», пр. Ленина, 5)
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16:00 Челябинск – Профориентационная лекция для школьников «Я бы в медики пошел...» (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)
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16:00 Челябинск – Презентация книги стихотворений Даны Курской (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотекае пр. Ленина, 60, третий этаж, главный зал)
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16:30 Челябинск – Мастер-класс по смешанной технике вышивки «Муза» в рамках выставки «Три эпохи Марка Шагала» (Челябинск музей изобразительных искусств, зал архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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17:00 Челябинск – Финал Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»: «Цапля», драматург Екатерина Бронникова, режиссер Андрей Сюськин (г. Озерск) (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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17:00 Челябинск – Отчетный концерт народного цирка «Рандеву» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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18:00 Челябинск – Гала-концерт XI Международного музыкального фестиваля «Весенний beat» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)
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19:30 Челябинск – Финал Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»: «Никто совершенно никто», драматург Ульяна Петрова, режиссер Олег Хапов (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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23:30 Челябинск – Пасхальное богослужение (Свято-Симеоновский кафедральный собор, ул. Кыштымская, 32; 22:30 – пресс-подход к митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексию)
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