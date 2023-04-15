В пригороде Челябинска ввели водоснабжение по графику

В поселке под Челябинском вновь возникли проблемы с водоснабжением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка Западный в Сосновском районе вновь остались без нормального снабжения водой. Об этом они сообщили в паблике «Текслер, помоги».

«Опять выходной и опять без воды! Люди страдают от этих проблем. Воду отключают очень часто, электроэнергию тоже – живем как первобытные», – пожаловались южноуральцы.

Интересно, что воду в поселке отключали и в предыдущие выходные. Тогда причиной отключения стала серьезная авария.

На сей раз обслуживающий Западный «Южуралводоканал» ввел на график водоснабжения.

Так, с 22:00 до 7:00 субботы, 15 апреля, воды не было совсем. С 7:00 последовательно в течение трех часов будет поступать в микрорайоны Просторы, Белый Хутор, Вишневая горка и Конфетти, Привилегия, Женева и Залесье.

«С целью обеспечения бесперебойного водоснабжения Кременкульского сельского поселения на водозаборной очистной станции ЮжУралВодоканал проводятся профилактические работы. Работы будут завершены к 16.04.23, связи с чем возможны временные ограничения водоснабжения», – предупредили жителей коммунальщики.

Особенно возмущает жителей, что несмотря на уже существующие проблемы, продолжается строительство новых многоэтажек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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