В Магнитогорске иномарка снесла школьника на электросамокате

В Челябинской области устанавливают подробности ДТП с участием 16-летнего самокатчика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 15 апреля, в 14:35 на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Бориса Ручьева.

16-летний подросток на самокате вылетел на дорогу, когда уже заканчивалось действие для него разрешающего сигнала светофора. Он успел преодолеть первую половину дороги, проехал перед носом трамвая, но когда преодолевал вторую половину дорожного полотна, загорелся зеленый для автомобилей.

В итоге 42-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия», следуя на разрешающий сигнал светофора, сбил электросамокат Xiaomi. Управлявший им подросток вылетел почти на середину перекрестка. В результате ДТП молодой человек получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

«По данному факту сотрудниками полиции и управления образования администрации Магнитогорска будет проведена проверка деятельности образовательной организации, в которой обучается несовершеннолетний, по вопросу организации работы в образовательной организации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению обучающихся основам безопасного поведения на дорогах, – цитирует «Верстов.Инфо» представителей Госавтоинспекции. – Сотрудниками полиции также будет дана юридическая оценка действиям родителей по вопросу исполнения ими обязанностей по содержанию и воспитанию детей».

Челябинск, Виктор Елисеев

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