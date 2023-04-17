Южноуральский нацпарк закрыли из-за угрозы пожаров

Закрыли для посещений один из национальных парков в горах Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», из-за сухой погоды класс пожарной опасности на территории заповедника повысился до четвертого.

В связи с этим, а также в связи с введением в Катав-Ивановском районе особого противопожарного режима национальный парк временно закрывается для посещения.

«Запрет распространяется как на многодневные, так и на однодневные походы и экскурсии. Мы следим за ситуацией и обязательно известим вас, как только она изменится», – сообщили представители заповедника.

Напомним, с 12 апреля на всей территории Челябинской области действует особый противопожарный режим. Введен запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание ТБО, мусора, а также проведение иных пожароопасных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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