В Челябинской области «Ласточка» насмерть сбила школьницу посреди поселка

Школьница попала под электричку в южноуральском поселке.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла утром сегодня, 17 апреля, в поселке Джабык Карталинского района.
«Дети шли в школу, и в это же время через поселок проходила «Ласточка», – цитирует «Карталинская новь» местного депутата Игоря Рахмангулова. – Напомним, что железная дорога делит поселок пополам, и детям приходится переходить ее по пути в школу».
От полученных травм девочка скончалась на месте. Прокурор выехал к месту трагедии.
Челябинск, Виктор Елисеев
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