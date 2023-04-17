В Челябинской области «Ласточка» насмерть сбила школьницу посреди поселка

Школьница попала под электричку в южноуральском поселке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла утром сегодня, 17 апреля, в поселке Джабык Карталинского района.

«Дети шли в школу, и в это же время через поселок проходила «Ласточка», – цитирует «Карталинская новь» местного депутата Игоря Рахмангулова. – Напомним, что железная дорога делит поселок пополам, и детям приходится переходить ее по пути в школу».

От полученных травм девочка скончалась на месте. Прокурор выехал к месту трагедии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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