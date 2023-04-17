Глава СКР потребовал представить доклад о водном коллапсе в пригороде Челябинска

Руководитель СКР запросил подробности по ситуации с водоснабжением поселка в Сосновском районе.

Напомним, на прошлой неделе жители поселка Западный (Сосновский район) обратились к руководству Следственного комитета России с просьбой вмешаться в ситуацию со снабжением населенного пункта водой.

Этому предшествовала серьезная авария около полутора недель назад. В результате на протяжении четырех дней (7-10 апреля) жители домов поселка оставались без воды. Кроме того, в минувшие выходные, 15-16 апреля, ввели график водоснабжения поселка: воду включали в течение трех часов в день для каждого микрорайона отдельно.

По словам жителей, проблемы с водоснабжением поселка были и раньше. Между тем, строительство новых жилых домов здесь ведется достаточно активно, что еще больше ухудшает ситуацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу южноуральцев. «В одной из социальных сетей опубликовано обращение жителей поселка Западного Сосновского района Челябинской области к руководству СК России, в котором они сообщают, что якобы строительство нового жилого микрорайона привело к аварийной ситуации, результатом стало отсутствие водопроводной воды у людей, проживающих в данном населенном пункте, вынужденных пользоваться привозной», – уточнили в СКР.

По данному факту проводится проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»