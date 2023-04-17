В Челябинской области огласили приговор педофилу, надругавшемуся над тремя несовершеннолетними

29-летний магнитогорец получил крупный срок за педофилию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал 29-летнего жителя Магнитогорска виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, и насильственных действий сексуального характера в отношении двух и более лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Суд установил, что магнитогорец свершил ряд умышленных преступлений против половой неприкосновенности двух малолетних и 1 несовершеннолетнего. При этом у южноуральца уже была непогашенная судимость за развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Суд назначил педофила к 18 годам лишения свободы, причем первые семь лет – в тюрьме, остальные – в исправительной колонии особого режима, а также к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения на срок 15 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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