В Челябинске столб рухнул на троллейбус

Электроопора упала на троллейбус в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 17 апреля, на улице Блюхера. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

По словам очевидцев, едва электротранспорт отъехал от остановки общественного транспорта, как на него рухнул ближайший столб контактной сети.

К месту ДТП прибыли медики и экстренные службы. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»