В Челябинске столб рухнул на троллейбус

Электроопора упала на троллейбус в центре Челябинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 17 апреля, на улице Блюхера. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.
По словам очевидцев, едва электротранспорт отъехал от остановки общественного транспорта, как на него рухнул ближайший столб контактной сети.
К месту ДТП прибыли медики и экстренные службы. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.
Челябинск, Виктор Елисеев
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