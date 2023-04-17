В Челябинске стартуют репетиции парада Победы

Репетиции торжественного построения стартуют на этой неделе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая репетиции традиционного торжественного построения войск Челябинского гарнизона, приуроченного ко Дню Победы, состоится на площади Революции Челябинска в среду, 19 апреля. Об этом сообщил вице-мэр Челябинска Сергей Авдеев.

Мероприятие пройдет с 17:00 до 19:00. Все тренировочные действия ограничатся территорией главной площади города, поэтому ограничивать или перекрывать движение транспорта не планируется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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