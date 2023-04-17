«Зачищают место»: в Сатке продолжается противостояние вокруг планов закрыть «особый» детский сад

Родители дошколят уверены, что власти Сатки решили использовать территорию учреждения в коммерческих проектах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти решили не расформировывать детский сад №10 до лета. Однако родители воспитанников учреждения считают, что это – лишь тактическое отступление, и от своих планов чиновники не отказались. Об этом рассказала изданию мать одного из дошколят Анастасия Невзорова.

Напомним, шум вокруг намерений администрации Саткинского района, внезапно задавшейся целью прикрыть дошкольное учреждение, расположенное в административном центре муниципалитета на улице Спартака, примерно полторы недели назад подняли родители воспитанников.

Детский сад – единственный в районе. К тому же учреждение специализированное: половина действующих здесь групп – логопедические. Да и ремонт внутри детского сада провели совсем недавно. Осталось отремонтировать фасад – и учреждение бы еще долго проработало, уверены горожане. Но вместо этого власти решили его расформировать, а родителям предложили перевести детей в другие детские сады.

В районной администрации, со своей стороны, заявляют, что причиной ликвидации учреждения стало снижение контингента и отсутствие перспективы его роста: по заявлениям чиновников, процент посещаемости по квартальным данным не превышает 57% от 80 воспитанников. Вызывает опасения властей и состояние здания детского сада. «В настоящее время специализированной организацией проводится обследование здания. По результатам обследования будет принято комиссионное решение о дальнейшей судьбе детского сада. Соблюдение прав и гарантий воспитанников и работников детского сада будет обеспечено», – заверяют чиновники.

Однако есть в заявлениях властей определенная доля лукавства, считают родители. «Наш детский сад был построен где-то 80 лет назад, – рассказала Анастасия Невзорова. – И тогда он, действительно, был рассчитан на 80 детей. Только после этого в учреждении открыли две логопедических группы, а численность в такой не должна превышать 12 человек. Кроме того, в ясельной группе раньше были спальни-веранды, теперь их нет, там вся площадь сейчас 60 квадратных метров, и по всем СанПиНам в группе не может быть больше 15 детей. Всего же в детскому саду четыре группы, четвертая – обычная разновозрастная. Так что максимальная заполняемость учреждения должна быть не 80 человек, а 59, ходят в него 53 ребенка». Но из документа в документ продолжает кочевать устаревшая цифра в 80 человек.

Что касается состояния здания, комиссия свое решение пока не высказала. По словам родителей, сейчас чиновники говорят им, что решение будет принято примерно в середине июля.

Но саткинцы уверены: есть в городе детские сады в куда худшем состоянии. «Нам, например, предлагали перейти в ДС №35. Но его состояние намного плачевнее. Там было шесть групп, теперь четыре. Две закрыли из-за аварийного состояния помещений. К тому же детский сад находится у дороги, что достаточно опасно», – рассказывает горожанка.

Между тем, закрыть почему-то решили не 35-й детсад, а 10-й. Пообещав при этом, что права детей нарушены не будут. Как этого намерены добиться, большой вопрос. Так, по словам Невзоровой, ближайший детский сад находится от их дома в двух километрах. Дорога до него пешим ходом займет около получаса. Но многие дети живут в частном секторе, а оттуда до ближайшего дошкольного учреждения – все шесть километров. Так что пешком до него добираться нужно будет часа полтора. На общественный транспорт тоже рассчитывать не приходится: в это время рабочие как раз едут на утреннюю смену на комбинате «Магнезит», и автобусы заполнены и без мамочек с детьми.

Несмотря на столько сложностей, власти, считают родители, уже решили судьбу дошкольного учреждения. И намерены закрыть его во что бы то ни стало. Возможно, чиновники решили использовать его с большей выгодой. «Сейчас у нас достраивают ФОК, – рассказывает горожанка. – Здесь будут тренироваться наши хоккеисты. Но уверена, что и ребята из других городов будут приезжать на соревнования. А здесь – отремонтированное помещение, уже есть свой пищеблок, прачечная. Готовая гостиница для детских команд!"

Тем более, что почти всю остальную территорию вокруг ФОК (исключая детский сад и автостанцию), по словам горожан, уже «зачистили». И где-то уже начались какие-то подготовительные работы – возможно, в преддверии коммерческой застройки. И 80-летнее здание дошкольного учреждения в планы городских властей на будущее, возможно, совсем не вписывается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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