В минэкологии опровергли гибель лебедей в Челябинской области

В южноуральском правительстве отрицают гибель лебедей в окрестностях реки Курасан.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о гибели лебедей вблизи карьера «Южный Курсан». По словам авторов сообщения, ее причиной мог стать выброс отходов золотодобывающего производства в реку Курасан. Прокуратура начала проверку информации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, специалисты федерального государственного надзора ведомства выехали на указанное в сообщении место и провели осмотр территории вблизи карьера «Южный Курасан». «Погибших лебедей или других животных на момент осмотра выявлено не было», – заявили чиновники.

Кроме того, согласно протоколу осмотра происшествия, составленному ОД ОМВД по Верхнеуральскому району, утечки в пруде – накопителе оборотных вод ГОК «Курасан» также выявлено не было. В связи с этим информация о якобы аварии на ГОКе оказалась также недостоверной.

Более того, сопровождавшие публикацию фотографии погибших лебедей оказались подложными и неоднократно публиковались ранее на сайте Управления ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания (в 2020 году), сетевых ресурсах о чрезвычайных происшествия в Ростовской (2023 год) и Липецкой областях (2020 год).

«Сегодня в министерство экологии Челябинской области поступило также письмо от директора ГОК «Курасан» Е.Г. Мальцева (от чьего имени якобы были размещены фотографии), который уведомил ведомство, что направил заявление в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по факту распространения провокационных и не соответствующих действительности данных, распространяемых от его имени с фейковой страницы в социальной сети «ВКонтакте», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»