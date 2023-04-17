Пьяный челябинец избил 15-летнюю девочку и еще двух пассажирок автобуса

В челябинском автобусе нетрезвый горожанин решил самоутвердиться за счет пассажирок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером в минувшие выходные в автобусе, следовавшем по маршруту №64.

По словам пострадавшей 15-летней школьницы, транспорт был переполнен, и ей пришлось сесть рядом с нетрезвым пассажиром. Поначалу челябинец не выказывал агрессии. «Потом он стал дергаться, бурчать себе под нос и кричать провокационные фразы о России и нас», – цитирует Агентство чрезвычайных новостей юную горожанку.

Очень быстро горожанин совсем распоясался, обматерил водителя, кондуктора и других пассажиров. А затем и вовсе набросился на окружающих. Сначала он ударил 15-летнюю челябинку по лбу и в висок. За подростка вступились две женщины, но удары посыпались и на них.

Полиция начала проверку по факту инцидента. Известно, что 15-летней челябинке медики поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». Хулигана ищут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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