18 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Пресс-тур на ПАО «ЧМК», посвященный модернизации оборудования в рамках экологической программы предприятия, в том числе и в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» (ул. 2-я Павелецкая, 14)