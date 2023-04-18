18 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

18.04.2023, вторник
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09:30 Челябинск – Медики расскажут историю спасения двух молодых мужчин, пострадавших при взрыве в шахте (Челябинская областная клиническая больница, ул. Воровского, 70, корпус четвертый, вход под левой аркой Диагностического центра налево)
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10:00 Челябинск – Пресс-тур на ПАО «ЧМК», посвященный модернизации оборудования в рамках экологической программы предприятия, в том числе и в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» (ул. 2-я Павелецкая, 14)
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11:00 Челябинск – Открытие первого фестиваля креативных индустрий «Креадром» (Международный институт дизайна и сервиса, ул. Ворошилова, 12)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому онлайн-голосованию за объекты благоустройства в 2024 году (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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12:00 Челябинск – Конференция Региональной общественной организации «Союз журналистов Челябинской области» (Законодательное Собрание, ул. Кирова, 114, третий этаж, малый зал)
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17:00 Челябинск – Финал Конкурса «Лучшая группа и лучший преподаватель-куратор» (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, актовый зал)
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20:45 Челябинск – На телебашне в Челябинске включится тематическая архитектурно-художественная подсветка с логотипом «Динамо», в честь 100-летия со дня основания спортивного общества (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54б)
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