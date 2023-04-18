На Южном Урале браконьеры расстреляли трех лебедей

В Октябрьском районе задержаны браконьеры, убившие трех лебедей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в селе Подовинное Октябрьского района инспектор охотнадзора во время рейда задержал пятерых охотников, разделывавших лебедя – краснокнижную птицу, охота на которую категорически запрещена.

«При дополнительном осмотре в радиусе десяти метров было найдено три лебединых шкуры, у браконьеров были обнаружены топор и ножи с жидкостью красного цвета, предположительно кровью птиц. Сотрудники следственной группы Октябрьского МВД, оперативно прибывшие на место, задержали нарушителей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Убийцам птиц также грозит штраф в размере 25 тысяч рублей за каждую особь», – уточнили представители ведомства.

Министерство экологии Челябинской области напоминает: охота на краснокнижных животных категорически запрещена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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