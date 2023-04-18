В Челябинске заведующая детским садом за два года присвоила 400 тысяч рублей

Руководитель дошкольным учреждением Челябинска любила выписывать премии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующей детским садом №15. Женщину обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, следователи считают, что с декабря 2017-го по декабрь 2019 года женщина не раз выписывала премии своей дочери, работавшей в детском саду, а также другим сотрудникам.

Правда, сами они деньги не получали, все забирала начальница.

Ущерб от действий педагога превысил 400 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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