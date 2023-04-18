После нападения на 15-летнюю пассажирку автобуса в Челябинске возбудят уголовное дело

После нападения пьяного неадеквата на 15-летнюю школьницу в Челябинске председатель СКР потребовал возбудить уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, с таким поручением председатель СК России Александр Бастрыкин выступил после публикаций об инциденте в СМИ.

Напомним, ЧП произошло в минувшие выходные на автобусном маршруте №64. Пьяный пассажир ни с того, ни с сего набросился на 15-летнюю девочку, сидевшую рядом с ним, и несколько раз ударил. За школьницу пытались заступиться две женщины, но дебошир стал бить и их.

Полиция задержала подозреваемого в дебоше. Им оказался 37-летний ранее судимый южноуралец.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело и представить доклад», – рассказали в силовом ведомстве.

Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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