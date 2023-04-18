После отключений водоснабжения в поселке под Челябинском возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по нарушения прав граждан на водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по итогам проверки следователи пришли к выводу, что компания «ЮжУралводоканал» допустила нарушения по обеспечению услуг водоснабжения, повлекшие нарушения прав граждан, проживающих в жилых комплексах Сосновского района.

Напомним, на прошлой неделе жители поселка Западный (Сосновский район) обратились к руководству Следственного комитета России с просьбой вмешаться в ситуацию со снабжением населенного пункта водой.

Этому предшествовала серьезная авария около полутора недель назад. В результате на протяжении четырех дней (7-10 апреля) жители домов поселка оставались без воды. Кроме того, в минувшие выходные, 15-16 апреля, ввели график водоснабжения поселка: воду включали в течение трех часов в день для каждого микрорайона отдельно.

По словам жителей, проблемы с водоснабжением поселка были и раньше. Между тем, строительство новых жилых домов здесь ведется достаточно активно, что еще больше ухудшает ситуацию.

После публикации обращения глава Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

В настоящее время проводятся комплекс необходимых следственных действий по установлению обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц. Приняты меры по устранению нарушений прав граждан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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