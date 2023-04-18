В центре Челябинска исчезли десятки урн для мусора

Власти Челябинска обеспокоены кражами мусорных урн.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в последнее время участились случаи вандализма, порчи и кражи муниципального имущества, в частности урн и других малых архитектурных форм в Калининском районе.

Так, неизвестные злоумышленники похитили более 30 урн из сквера у органного зала «Родина» и сквера по улице Кирова между 23 гимназией и храмом Святой Троицы.

По каждому такому факту администрация района будет проводить расследование с правоохранительными органами для привлечения причастных к ответственности и возмещению нанесенного ущерба.

«Просим горожан бережно относиться к объектам благоустройства. Если вы стали свидетелями фактов вандализма или кражи просьба незамедлительно сообщать о них по телефону диспетчера 791-94-10 или в полицию – 02», – обратились к челябинцам в мэрии.

Также, если кто-то увидит похищенные урны вне общественных пространств, их просят сообщить о месте их нахождения в администрацию района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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